Adıyaman'da trafik kazası: 6 kişi yaralı

Adıyaman'da Eyüp Kucak idaresindeki 02 KK 798 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Yoldaş idaresindeki 23 FN 922 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman karayolunda bulunan Kuruçay Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Kucak ve Yoldaş ile araçlarda bulunan Tuncay, Aysel ve Mehmet Yoldaş ile Muhammed Demir yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.