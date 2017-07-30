Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adıyaman'da trafik kazası: 6 kişi yaralı

Adıyaman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 18:41
Adıyaman'da trafik kazası: 6 kişi yaralı

Adıyaman'da Eyüp Kucak idaresindeki 02 KK 798 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Yoldaş idaresindeki 23 FN 922 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman karayolunda bulunan Kuruçay Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Kucak ve Yoldaş ile araçlarda bulunan Tuncay, Aysel ve Mehmet Yoldaş ile Muhammed Demir yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 18:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    1. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sokağa..
    2. Adıyaman'da trafik kazası: 6 kişi yaralı
    3. Büyük Kudüs Mitingi İstanbul'da..
    4. Zeki insanlarda görülebilecek 15 ortak..
    5. Yine o tişört ama bu sefer farklı…..
    6. FETÖ'nün 'şakirt' testi... Testlerde..
    7. 55 ülkeyi kapsayan araştırmanın..
    8. Barınaktaki hayvanları serinleten..
    9. Macaristan'da zafer Vettel'in
    10. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tünelleri..
    11. Dikkat yarından itibaren…
    12. Balıkesir’de 2 bin 500 yıllık mezar..
    13. FETÖ'den aranan Başbakanlık raportörü..
    14. Humuslu çocuklar çadır kentte eğitime..
    15. Mariano: Kupalar kazanmak için geldim
    16. Evkur Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası..
    17. Bakan Elvan'dan Yörüklere müjde
    18. Sonu görünmüyor! 20 kilometreyi buldu
    19. Meteorolojiden sıcak hava dalgası..
    20. Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!