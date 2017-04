Adıyaman’da siyasiler oylarını kullandı

Referandum’da 610 bin 483 nüfusa sahip Adıyaman’da 390 bin 493 seçmen bin 351 sandıkta oy kullanıyor. Sabah saat 07.00’da başlayan ve saat 16:00’da sona erecek olan halk oylamasında TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl başkanı Abdurrahman Dimez oyunu kullandı.

Cengiz Topel İlköğretim Okulunda eşi Zeliha Aydın ile birlikte oy kullanan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, oy kullanan vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkanvekili Ahmet Aydın ve eşi Zeliha Aydın daha sonra oy kullandı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “ Bugüne kadar bu referandum süreciyle ilgili olarak herkes söyleyeceğini söyledi. Şimdi sözünde kararında asıl sahibi olan millete gittik.Bugün ve bundan sonra her gün millet konuşacak. Sözü ve kararı verecek olan kararı verecek olan bugün itibariyle millet bu düğümü çözecek. Bundan sonraki süreçte nasıl bir Türkiye istediğimize dair net kararı millet verecek. Ben bu süreç içerisinde emek veren gayret gösteren bizim de önümüzü açan bize destek olan doğasıyla katkısıyla teveccühü ile bizleri bağrına basan Adıyamanlı hemşehrilerime öncelikle teşekkür ediyorum. Çok güzel bir süreç yaşadık biz Adıyaman’da gittiğimiz her yerde her köyde her beldede her ilçede ve il merkezinde güzel bir şekilde karşılandık. Millet burada bugün her hangi bir siyasi partiye, her hangi bir adaya oy vermedi. Aslında millet bugün kendisine oy vereceğini, kendi çocuğunun geleceğine, Türkiye’nin geleceğine dair bir karar veriyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız millette kalacak. Vesayet odaklarına bugünden itibaren inşallah son verilecek. Türkiye eskiden görmüş olduğu o darbe alışkanlıklarından o yokluktan o yoksulluktan, koalisyondan, istikrarsızlıktan kurtulacak. Milletin sözü kararı asıldır diyorsak milletin vereceği bu karara da ne olursa olsun bütün herkesin peşinen saygı duyması lazım” dedi.

Türkiye Petrolleri Ortaokulunda oy kullanan Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin geleceği, çocuklarımızın geleceği için yaklaşık bir aydır bu referandum çalışmalarını yapıyorduk. Daha öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bu referandumda güçlü bir Türkiye’nin oluşması için elimizden gelen bütün çabayı gösterdik.Yaklaşık bir aydır da beraber olduğumuz arkadaşlarla birlikte Adıyaman’da çalmadık kapı bırakmayacak şekilde çalıştık. Onun için inşallah Türkiye’nin daha da bereketli olur diyoruz. Türkiye’nin önünü açar diyoruz. 2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru inşallah sandıklar açıldıktan sonra Türkiye’nin önündeki bütün engeller kalkmış olacak. Türkiye prangalardan kurtulmuş olacak. Güçlü yarınlara gitme adına güçlü bir şekilde Türkiye’nin yarınlara gideceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Ortaokulunda oy kullanan Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ise, Türkiye’nin daha güçlü bir ülke olması için seçimenin üzerine düşen görevi yine yerine getireceğini aktardı.

Yavuz Selim Ortaokulunda oy kullanan Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ise, okulda bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra oyunu kullandı. Adnan Boynukara, referandumun önemine işaret ederek halkın ülkemiz üzerine oynanan oyunları bozacağını kaydetti.

Rekabet Kurumu Ortaokulunda oy kullanan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Bugün büyük bir gün, halkın iradesine başvurulan bir gün. Sözün bittiği yerdeyiz, halkın icraatını göreceğimiz bir yere geldik. Bizlerde vatandaşlık görevimizi yapmak için sandık başına geldik bugün ve oyumuzu kullanacağız. Bundan sonra çıkacak sonuç ne olursa olsun bunu kabullenmek ve baş tacı etmek herkesin ana görevidir. Demokrasinin de güzelliği budur. Bugün son sözü halk söyleyecek. Türk milleti bugüne kadar yanlış yapmadı, bundan sonra da yapmayacaktır. Milletimizin vereceği karar en güzel karar olacağını biliyorum. Katılım oranının yüksek olmasından dolayı da hepimiz demokrasi adına memnuniyet duyuyoruz. Çıkacak sonucun memleketimiz için ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cengiz Topel İlköğretim Okulunda oy kullanan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurahman Dimez ise, yaptığı konuşmasında, “Öncelikle kullandığımız oyun Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hayırlı ve uğurlu olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Bugün Türkiye için çok önemli bir süreçteyiz, bir dönemeç noktasındayız. Sandıklar açılmaya başlandığı zaman Adıyaman’da ve tüm Türkiye olarak büyük Türkiye’ye adım atmış olacağız. Bugüne kadar vatandaşlarımız başta olmak üzere çok güzel bir kampanya süreci yürütmemize vesile olan arkadaşlarımıza ve herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Bizlerde bugün vatandaşlık görevimizi yaptık ve oyumuzu kullandık. Adıyaman’da şuan çok güzel bir ortam var. 25-30 okulumuzu sabah saatlerinde gezdik. Adıyaman’da, barışçıl, demokratik bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. İnşallah memleketimiz için ülkemiz için hayırlı olur. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ben bütün vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.