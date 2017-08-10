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Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Narince köyünde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:24
Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Narince köyünde Yunus B. (29) ile Ömer P. (23) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi ile Ömer P., yanında bulunan pompalı av tüfeğiyle Yunus B’ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yunus B., olay yerine gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ömer P. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:24
  1. Adıyaman
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