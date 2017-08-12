Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adıyaman'da motosiklet kazasında ayağı koptu

Adıyaman’ın Kahta İlçesi'nde, babasının kullandığı motosikletin arkasında yolculuk yapan 17 yaşındaki Mehmet Uğur Alp'in sol ayağı, zincirin arasında sıkışarak koptu. Hastaneye götürülerek ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra ambulans uçakla Adana'ya gönderildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:33
Adıyaman'da motosiklet kazasında ayağı koptu

Olay, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolundaki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine gelen Bekir Alp yönetimindeki motosikletin zinciri arkasında oturan Mehmet Uğur Alp'in ayağına dolandı. Oğlunun çığlıkları üzerine duran baba sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbara gelen sağlık görevlileri Mehmet Uğur Alp'in zincirin arasında sıkışan ve koptuğu belirlenen sol ayağını kurtararak ambulansla hastaneye götürdü.

Kahta Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra çağırılan ambulans uçakla kopan ayağının dikilmesi için Çukurova üniversitesi  Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Kazayı duyarak hastaneye gelen Mehmet Uğur Alp’in arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:33
  1. Adıyaman
  2. kaza
  3. motosiklet
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orduya 3.5 milyon gönüllü başvurdu!
    1. Orduya 3.5 milyon gönüllü başvurdu!
    2. Patlamaya hazır EYP imha edildi
    3. Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki:..
    4. Gündemi sarsan olay! Trabzonspor,..
    5. ŞehitBülbül'den yakınlarına: Ben de..
    6. Tarım aracı bariyere çarptı: 9 yaralı
    7. Amerika'da üniversitede ırkçı gösteri
    8. Adıyaman'da motosiklet kazasında ayağı..
    9. FETÖ'cü hainlerin stratejisi ortaya..
    10. Türkiye yumurta krizini takibe aldı!..
    11. Çin'den Donald Trump'a Kuzey Kore..
    12. Orman'dan TFF'ye çok sert sözler
    13. Nihat Zeybekci: Dünyada Türk rüzgarı..
    14. DEAŞ’ın 3 kişilik infaz timi enselendi
    15. Gary Medel'den Melo ve Pitbull itirafı
    16. Elebaşı terörist ölü ele geçirildi!
    17. 19 tavuk devine soruşturma şoku! İşte..
    18. Bakan Berat Albayrak sert çıktı:..
    19. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava..
    20. Cenazede korkutan görüntü! Ne..
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması