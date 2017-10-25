Adıyaman'da miras kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da, Sümer Meydanı Ulu Camisi yakınında amca çocukları olduğu öğrenilen İbrahim G. ile Mehmet Şükrü G. arasında iddiaya göre miras nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda birbirini bıçaklayan kuzenler, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İbrahim G., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.