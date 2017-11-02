Adıyaman'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi saat 10.58' de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Yarımbağ Köyün olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin yaklaşık 8.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde hissedildi. İlk bilgileri göre, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.