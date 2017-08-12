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Adıyaman'da katliam gibi kaza! 2 ölü

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:20
Adıyaman'da katliam gibi kaza! 2 ölü

Kaza, bu sabah Adıyaman-Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Mahmut Sürücü yönetimindeki 02 LC 773 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü bilinmeyen nedenye yitirince araç takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Mahmut Sürücü ile yanında bulunan akrabası Ayşehan Sürücü yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin fark ederek ihbarda bulunması ardından sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.  İhbar üzerine gelen ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerde sıkışan Mahmut ve Ayşehan Sürücü otomobilden dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut ve Ayşehan Sürücü'nün öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Mahmut ve Ayşehan Sürücü'nün cesetleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:20
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