Adıyaman’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Dardağan köyü yakınlarında Mahmut Göçer idaresindeki 02 HU 049 plakalı kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 ZF 422 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Abuzer Erdoğan, Hanifi Erdoğan, Şemsi Erdoğan, Mahmut Tektaş ve kamyonette bulunan Mehmet Polat, Yılmaz Karadağ ile Mahmut Göçer yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Şemsi Erdoğan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.