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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi kazanın etkisiyle şoka girdi.

02 Temmuz 2017 Pazar 17:04
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Nurullah A., idaresindeki 27 TJ 138 plakalı otomobille, Seda U., idaresindeki 80 EY 787 plakalı otomobil arkadan çarptı. Yaşanan kazada her iki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, Seda U’nun kullandığı otomobil içerisinde bulunan Fatma U., kazanın etkisiyle kısa süreli şoka girdi. Fatma U’nun şoka girmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Fatma U., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavisi yapılırken, kaza yapan araçlar polis ekiplerinin yaptığı inceleme çalışmalarının ardından yoldan çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 17:04
  1. Atatürk
  2. Adıyaman
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