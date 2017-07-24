Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:50
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Doğan A. idaresindeki 63 HA 152 plakalı otomobil ile Abdurrahman D. idaresindeki 34 GD 6820 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 26253 Sokak ile 26125 Sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Sema, Erkan, Ayten, Zeliha A. ve soyadı öğrenilemeyen Suriye uyruklu Hacı isimli bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası kaza yapan her iki otomobil yoldan kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Zeliha A. (56), yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza yerinde bulunan mahalle sakinleri, 26253 Sokak ile 26125 Sokağın kesiştiği yerde sürekli kazaların olduğunu, kesişme noktasına kasis tarzı çalışmaların yapılarak önlem alınmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:50
  1. Kaza
  2. Adıyaman
  3. Trafik Kazaları Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse ödemeyin!
    1. Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse..
    2. Gülen Enes Kanter için seferberlik..
    3. Altın yükselişi devam ediyor
    4. Fenerbahçe'den Sow'a zorunlu dönüş
    5. Dünyaya makarnayı Türkiye yediriyor
    6. Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi..
    7. İsrailli bakandan küstah açıklama!
    8. Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre..
    9. Gündeme bomba gibi düşen görüşme!
    10. Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi
    11. 1 yılı geçtiyse ödemeyin
    12. Çok kaza yapan sürücüler dikkat!..
    13. Filistinliler maketten yaptıkları..
    14. Bilecik'te feci kazada 3 kişi can verdi
    15. Bitlis'te 1 terörist teslim oldu
    16. Protokol kavgasının ardından..
    17. Kahramanın habercisi 15 Temmuz'u..
    18. Dolar düşüşle haftaya başladı
    19. Ndiaye için G.Saray'ı şoke eden yanıt
    20. Geçtiğimiz hafta vurmuşlardı! Çin'den..
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!