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Adıyaman’da hurdalık yangını

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir hurdacıda meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

30 Haziran 2017 Cuma 16:28
Adıyaman’da hurdalık yangını

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinde bulunan bir hurdacıda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:28
  1. Adıyaman
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