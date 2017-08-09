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Adıyaman’da hava sıcaklığı 44’e dereceye yükseldi

Hava sıcaklığının 44 dereceye kadar yükseldiği Adıyaman’da, aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar parklara ve havuzlara koşuyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:04
Adıyaman’da hava sıcaklığı 44’e dereceye yükseldi

Hava sıcaklığının 44 dereceyi gördüğü Adıyaman’da, vatandaşlar çarşı merkezine sıcaktan dolayı akşamüzeri çıkmayı tercih ediyor. Gölge yerleri, klimalı ortamları ve havuzları tercih eden vatandaşlar, aynı zamanda serinlemek için soğuk yiyecek ve içecekleri de tüketmeyi ihmal etmiyor.

Bazı vatandaşlar mesire alanlarında veya park gibi bölgelerde ağaç gölgelerinde zaman geçirirken bazı vatandaşlar ise derelerde ya da havuzlarda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:04
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