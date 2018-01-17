Adıyaman'da elektrik kesintisi trafiği felç etti

Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında meydana gelen elektrik kesintisinden dolayı kavşakta ve bulvarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Uzun araç kuyruklarının oluşması ve hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansların trafiğe takılması üzerine trafik polisleri tarafından çalışmalar yapıldı. Polisler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde felç olan trafik rahatlatıldı. Polis ekipleri, elektriklerin yeniden gelmesi ve trafik lambalarının devreye girmesiyle normale döndü.