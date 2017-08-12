Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 2 kişi gözaltında
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:37
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde ve Kahta ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, biri Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri, araç ve üst aramalarında çok sayıda çeşitli dijital malzemeler ele geçirildi.