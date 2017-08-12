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Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 2 kişi gözaltında

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:37
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 2 kişi gözaltında

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde ve Kahta ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, biri Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri, araç ve üst aramalarında çok sayıda çeşitli dijital malzemeler ele geçirildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:37
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