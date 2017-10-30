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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi gözaltında

Adıyaman'da terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 11:17
Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezi ve Besni ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen R.A. ve H.Ç. kent merkezinde, M.K. ise Besni ilçesinde gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. 

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 

Terör örgütüyle bağlantıları olduğu iddiasıyla M.A. ve M.Ö. gözaltına alındı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 11:17
  1. 3 şüpheli
  2. Adıyaman
  3. terör örgütü DEAŞ
  4. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri
  5. Anadolu Ajansı
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