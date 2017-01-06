Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri DEAŞ ile ilişkili olabileceği gerekçesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı.

Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 09:58
Bu haber 266 kez okundu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde il merkezinde bulunan 6 farklı adrese terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.


Operasyonda gözaltına alınan A.P, M.P, H.A. M.Ç, A.P, K.K, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 
Etiketleradıyamandaeşadıyaman operasyon
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.