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Adıyaman’da cadde ve sokaklar boş kaldı

Bayramın 3. günü hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıktığı Adıyaman sokakları boş kaldı.

27 Haziran 2017 Salı 16:03
Adıyaman’da cadde ve sokaklar boş kaldı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. Bayramın 3. gününde vatandaşlar aşırı sıcak nedeniyle dışarı çıkmakta zorlandı. Meteoroloji, Adıyaman için hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşacağını duyurdu ancak kent merkezinde sıcaklık 45 dereceye kadar yükseldi.

Meteoroloji yüksek sıcaklıklardan dolayı vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını isterken, vatandaşlar dışarı çıkmamayı tercih etti. Bayram olmasına rağmen dışarı çıkmamayı tercih eden vatandaşlar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlar ise gölge ve serin yerleri tercih etti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:03
  1. Bingöl
  2. Tunceli
  3. Malatya
  4. Adıyaman
  5. Elazığ
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