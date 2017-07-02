Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adıyaman’da bir şahıs baba ve erkek kardeşini darp etti

Adıyaman’da bir şahıs babası ve erkek kardeşini darp edip hastanelik etti.

02 Temmuz 2017 Pazar 14:34
Adıyaman’da bir şahıs baba ve erkek kardeşini darp etti

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile babası olan A.B., ve erkek kardeşi U.B., arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken, ismi öğrenilmeyen şahıs babası A.B, ve erkek kardeşi U.B’yi darp etti. Darp edilen A.B., ile B.U., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Darp edilen baba ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 14:34
  1. Adıyaman
  2. Yeşilyurt
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya: PKK'ya müdahale edeceğiz!
    1. Almanya: PKK'ya müdahale edeceğiz!
    2. PKK’lı terörist… Böyle yakalandı!
    3. Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor
    4. Soylu: Birliğimizi, beraberliğimizi..
    5. Suikast için keşif yapan terörist..
    6. Sıcaklıklar yükselince, dondurma..
    7. Hakan Çalhanoğlu adım adım Milan’a
    8. KKTC’de çıkan yangın söndürülemiyor
    9. Terör örgütüne büyük darbe!
    10. Diyarbakır rengarenk çiçeklerle..
    11. DEAŞ'ın Kerkük'e saldırma ihtimali var
    12. Terör örgütü siyasetçileri hedef alıyor
    13. İstanbul’da sıcaktan araba yandı
    14. Çavuşoğlu ve Akıncı Kıbrıs..
    15. Modifiye tutkunları İnegöl’de buluştu
    16. Anamur’daki orman yangını kontrol..
    17. O ülke yine kana bulandı: 13 ölü
    18. Toprakta sıra dışı yumurta pişirme..
    19. Suriyeli mültecilerin kampında yangın:..
    20. Suriyelilerin kaldığı kampta yangın: 3..
    "Ayasofya acilen camiye çevrilmeli"
    "Ayasofya acilen camiye çevrilmeli"
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    FETÖ'cüler isim değiştirdi! Artık bu isimle anılıyorlar
    FETÖ'cüler isim değiştirdi! Artık bu isimle anılıyorlar