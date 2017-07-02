Adıyaman’da bir şahıs baba ve erkek kardeşini darp etti

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile babası olan A.B., ve erkek kardeşi U.B., arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken, ismi öğrenilmeyen şahıs babası A.B, ve erkek kardeşi U.B’yi darp etti. Darp edilen A.B., ile B.U., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Darp edilen baba ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.