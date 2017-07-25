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Adıyaman'da araç kullanırken ayağına yılan dolandı!

Otomobile giren ve seyir halinde sürücünün ayağına dolanan yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak doğaya salındı.

25 Temmuz 2017 Salı 09:20
Adıyaman'da araç kullanırken ayağına yılan dolandı!

Adıyaman'da, otomobile giren yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak doğaya salındı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 44 FP 139 plakalı otomobiliyle ilerleyen Abuzer Karaca, ayağına yılanın dolandığını görünce kısa süreli panik yaşadı. Otomobili park edip kendisini dışarı atan Karaca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından mahalleye gelen itfaiye erleri, kısa çalışmanın ardından otomobilin motor bölümüne giren yılanı bularak çıkardı ve kafese koydu. Bölgeden uzaklaştırılan yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 09:20
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