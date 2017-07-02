Adıyaman’da anız ve odun yangını

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçesi Sofraz Yolu yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek, bir arazi içerisinde bulunan odunlara sıçradı. Alevlerin odunlara sıçramasıyla durum Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.