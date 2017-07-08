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Adıyaman’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:26
Adıyaman’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Şenaz Tanrıverdi idaresindeki 27 BAP 72 plakalı otomobil ile Mehmet Fehmi Özden idaresindeki 09 FE 466 plakalı otomobil Yarbaşı köyü girişinde çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan sürücüler Şenaz Tanrıverdi ile Mehmet Fehmi Özden ve yolcular Güler Özden, Zahide Karakuyu, Fatma Kaygusuz, Gül Nihal Tamer, Zeynep Tamer, Ahmet Yusuf Taner ve Muhammet Hüseyin Tamer yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:26
  1. Adıyaman
  2. Güler
  3. Gölbaşı
  4. Karakuyu
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