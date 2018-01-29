Adıyaman’da 2 otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralı

Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Yasemin Sokak’ta Hasan Köse idaresindeki 34 PT 2147 plakalı otomobil ile Sedat İşlekçerçi idaresindeki 46 U 1192 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sedat İşlekçerçi ile otomobillerde bulunan Nazmiye Sığınır, Fatma İşlekçerçi, Gülnaz İşlekçerçi, Hüseyin Sığınır ve Demet Köse yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.