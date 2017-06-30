Adıyaman sıcaktan kavruluyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Adıyaman, Malatya,Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için aşırı sıcaklık uyarısında bulundu. Aşırı sıcaklık konusunda uyarılan illerden Adıyaman’da gölgede hava sıcaklığı 42 derece ölçüldü.

Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerleri tercih ediyor. Vatandaşlar gölge ve çimenlerin üzerinde uzanarak bunaltıcı sıcakların etkisinden kurtulmak istiyor. Serin yerlerin yanında vatandaşların soğuk içecek ve dondurmaya da ilgisi arttı.

Zorunlu olmadıkta dışarı çıkmamayı tercih eden vatandaşlardan bazıları ise havuzlarda serinliyor. Hafta içi olmasına rağmen kentte bulunan havuzlar doldu.

Son bir haftadan beri kavurucu sıcaklığın yaşandığını kaydeden vatandaşlar, güneşe çıkamadıklarını dile getirdi.