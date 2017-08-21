Adıyaman Menderes İlkokulundan büyük başarı

Son başvuru tarihi 29 Mart 2017 olanErasmus Plus KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklıkları projeleri kapsamında üç adet proje başvurusu yapıldı.

Menderes İlkokulu bu projelerden Danimarka Koordinatörlüğündeki “BE CREATIVE WITH ERASMUS” adlı proje ile Macaristan koordinatörlüğündeki “(HOME) HELP OUR MOTHER EARTH” adlı iki projeleri olumlu sonuçlandı. Okul Müdürü Orhan Polat, başarılarından dolayı proje ekibini taktir ettiğini belirterek, “Bu projeler kapsamında okulumuz öğretmenlerinin zaman zaman ortak ülkelerdeki okulları ziyaret ederek, bilgi birikim, deneyimlerini paylaşma imkanı bulacaklar. Öğretmenlerin diğer ülkelerdeki okullarda uygulanmakta olan yeni metot ve teknikleri yerinde inceleme ve bu metotları okulumuzda ve sınıflarımızda uygulama imkanı olacak” ifadelerini kullandı.