Adıyaman Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde kanlı tartışma!

Daha önceden husumetleri olan esnaflar sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada sinirlenen İbrahim G. dükkânında bulunan pompalı tüfeğini alarak dışarı çıktı. İlk olarak havaya ateş açan İbrahim G., Mustafa Demiral’ın üstüne koşarak ateş etti. Kolundan yaralanan Mustafa Demiral kendini savunmak amaçlı silahı tuttuğu sırada İbrahim G.’nin tüfeği ateşlemesiyle göğsünden vuruldu.

Çevredeki esnafların yardımıyla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Demiral hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları fenalaştı. Olay üzerine güvenlik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.