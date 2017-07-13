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Adıyaman Belediyesi ‘15 Temmuz destanının yıl dönümüne hazır

15 Temmuz hain darbe kalkışmasını unutturmamak için birinci yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanan Adıyaman Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlikler sabah namazına kadar devam edecek.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:14
Adıyaman Belediyesi ‘15 Temmuz destanının yıl dönümüne hazır

FETÖ mensuplarınca düzenlenen hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz Cumartesi günü gece saat 23.00’da Mimar Sinan Kültür Parkı önünden başlayacak olan kortej yürüyüşüyle start alacak olan etkinlikler, kalabalığın hükumet meydanına ulaşmasından sonra gece boyu sürecek. Hazırlanan programla ilgili kısa bir bilgi veren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütüne mensup bir grup hain tarafından gerçekleştirilmeye kalkışılan ve halkın yüksek iradesiyle bir destana dönüşen 15 Temmuz’un unutulmaması ve sürekli hafızalarda yer etmesi için birinci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Adıyaman Belediyesi olarak öncülüğünü ettiğimiz etkinliklerimizin koordinasyonunu valiliğimiz yürütmekte. Valiliğimizin talimatıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarımızın da katkılarıyla bu önemli geceyi halkımızla birlikte yine meydanlarda geçireceğiz. 15 Temmuz Cumartesi günü saat 23:00’de Mimar Sinan Kültür Parkı önünden Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Bölümü Mehteran Başı Şükrü Alkan önderliğindeki grupla gerçekleştireceğimiz kortej yürüyüşüyle başlayacak olan etkinliklerimiz, sabah namazına kadar devam edecek. Kortejin, etkinliğin düzenleneceği hükumet meydanına ulaşmasından sonra 15 Temmuz ile ilgili hazırlanan video görüntüleri yayınlanacak. Daha sonra tüm ülkede olduğu gibi minarelerden Salalar okunacak. Meydanda Kur-an’ı Kerim tilaveti ile devam edecek olan programımız, daha sonra protokol konuşmaları ile sürecek. Mehteran ve ilahi konserlerinden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitabı meydanda yayınlanacak. Hükumet meydanında gece boyu sürecek olan bu etkinliklere ek olarak yine belediyemiz tarafından ‘Direnişten Dirilişe Adıyaman’da 15 Temmuz’ adlı fotoğraf sergisi etkinlik alanın çevresinde sergilenecek” dedi.

Adıyaman Belediyesi olarak 15 Temmuz etkinlikleri boyunca yapacakları çalışmalara da değinen Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Adıyaman Belediyesi olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda meydanları dolduracak olan halkımıza he türlü hizmeti götüreceğiz. Meydana ulaşmak isteyen hemşehrilerimiz için belediye otobüslerimiz Cumartesi günü öğleden sonra başlayıp Pazar günü akşama kadar ücretsiz hizmet verecek. Bunun yanında meydana gelen vatandaşlarımız için bayrak ve şapka dağıtacak olan belediyemiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ikramlarda bulunacak. Tüm halkımızı 15 Temmuz gecesi kahramanlarımızı anmaya ve zaferimizi kutlamaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:14
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Adıyaman
  6. Recep Tayyip
  7. Mimar Sinan
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