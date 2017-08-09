Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adıyaman Belediye ekiplerinin gece mesaisi

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malatya Caddesi ile Kavi Caddesi arasında kalan kısımda gece mesaisi yaparak yoldaki çalışmayı sabahın ilk saatlerine kadar tamamladı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:06
Adıyaman Belediye ekiplerinin gece mesaisi

Şehir genelinde devam ettiği çalışmaları 3. Çevreyolunda yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3. Çevreyolunun Malatya Caddesi ile Kavi Caddesi arasında kalan kısımda devam eden çalışmalar gece mesaisi ile hızlandırıldı. Yerleşim alanından uzak olmasından dolayı gece yapılan çalışmalardan sonra yoldaki çalışmaların sabahın ilk ışıklarına doğru tamamlandığını söyleyen yetkililer, hedeflerinin kısa süre içerisinde 3. Çevreyolunun tamamını hizmete açmak olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:06
  1. Malatya
  2. Adıyaman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak yakalandı
    1. Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak..
    2. Kazım Karabekir mahallesi yenileniyor..
    3. Milli Tren 2019 yılında raylara inecek
    4. Antalya Valisi Karaloğlu’ndan salgın..
    5. Vinçten düşen kaynakçı hayatını kaybetti
    6. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral..
    7. Soldado Fenerbahçede!
    8. Batman’daki yerel sanatçıların..
    9. Kırklareli Devlet Hastanesi Odyoloji..
    10. Manisa’da FETÖ soruşturması: 5 tutuklama
    11. Siirt Belediyeden basın kuruluşlarına..
    12. 657. Kırkpınar’ın tarihi belli oldu
    13. Eski Tarım Lisesinin yeri Kent Park..
    14. Milletvekili Nazlı’nın başlattığı..
    15. Kurban kesiminde hijyene dikkat
    16. AB Mali Yardımları Eğitim Toplantısı..
    17. İnönü’de bayram öncesi temizlik..
    18. Gaziantep’te 2 buçuk kilogram..
    19. Türkiye’de ilk defa çölyak hastalarına..
    20. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan kaygı..
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!