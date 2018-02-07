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Adis Jahovic'ten Tamer Tuna'ya gönderme! 'Unutma...'

Göztepe'de ara transferin son günlerinde Konyaspor'a satılması tartışma yaratan takımın eski gol silahı Jahovic, eski teknik direktörüne yanıt verdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:48
Adis Jahovic'ten Tamer Tuna'ya gönderme! 'Unutma...'

Göztepe'de ara transferin son günlerinde Konyaspor'a satılması tartışma yaratan takımın eski gol silahı Adis Jahovic, Trabzonspor deplasmanının ardından kendisiyle ilgili, "Jahovic'i arar mısınız" sorusuna, "Telefonla ararız belki" diye yanıt veren teknik direktör Tamer Tuna'ya sosyal medya kanalıyla tepki gösterdi.

Jahovic, resmi Instagram hesabında eski hocasının yorumunu paylaşıp altına İngilizce, "Beni aramak zorunda değilsin: Adis olmasa 30 puan olmazdı. Unutma" yazarak sinirli bir ifadeyle tepki verdi. Jahovic, kısa süre sonra ise bu paylaşımını silip yine İngilizce, "Saygı duymak daha önemli, egonu aşağı çek" yazarak ardından, "Takım arkadaşlarıma ve taraftarlara söylemiyorum. Herkes kime söylediğimi biliyor TT" mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 16:48
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