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Adis Jahovic imzayı attı! İşte ilk sözleri

Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

30 Ocak 2018 Salı 09:54
Adis Jahovic imzayı attı! İşte ilk sözleri

Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Konyaspor Başkanı  Fatih Yılmaz, Jahovic transferi hakkında şunları söyledi:

“Jahovic’i aramızda görmekten son derece mutluyuz. Bugün önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Kendisi Süper Lig’in önemli isimlerinden biri.  Adis Jahovic’in takımımıza kısa sürede uyum sağlayacağını ve önemli işler yapacağına inanıyoruz. Adis daha önce Avrupa’nın değişik ülkelerinde top koşturmuş ve son derece başarılı olmuş bir isim. Onun takımımıza katılımıyla sezon başından bu yana yaşadığımız gol bölgesindeki sıkıntıyı çözeceğimize inanıyoruz. Öte yandan bu transferin gerçekleşmesinde emekleri olan Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Göztepe Spor Kulübü’ne teşekkür ediyorum.”

İmza töreninden sonra konuşan Adis Jahovic ise “Büyük bir kulübe geldim. Daha kapıdan girer girmez etkileyici bir havası var. Stadyum muhteşem. Kendimi burada iyi hissediyorum. Konyaspor’u da geçtiğimiz seneden beri yakından takip ediyordum. Gerçekten önemli işlere imza atıldı, Avrupa’da ve ligde. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek için buradayız. Taraftarımızla ve takım arkadaşlarımızda birlikte bir bütün olup bulunduğumuz durumdan bir an önce kurtulacağız ve camiamıza çok daha keyifli, rahat maçlar izlettireceğiz” dedi.

Adis Jahovic, Atiker Konyaspor’da 88 numaralı formayı giyecek.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:54
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