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Adını bilmediği hastalık onu yatağa bağladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 27 yaşındaki genç öğretmen 2 yıldır ne olduğunu öğrenemediği hastalığı yüzünden yatağa bağlandı. Aşırı yorgunluk hissi ve dayanılmaz ağrılarla gününün neredeyse tamamını yatarak geçirdiğini ifade eden İngilizce öğretmeni Fatma Arzu Aslan, hastalığının ne olabileceği konusunda herhangi bir somut veriye ulaşamadığını söyledi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 20:55
Adını bilmediği hastalık onu yatağa bağladı

6 yıllık öğretmen olduğunu, tek başına verdiği mücadelede doktor doktor dolaştığını ancak ağrılarının ve yorgunluk hissinin dayanılmaz boyuta gelmesiyle artık çaresiz kaldığını ifade eden Aslan, zaman zaman komşularından yardım istediğini dile getirdi. Kendisine bakacak kimsenin olmamasının durumunu daha da ağırlaştırdığını belirtti.

2 yıl öncesine kadar sağlıklı ve aktif bir insan olduğunu anlatan Aslan, "2 yıl öncesine kadar gayet sağlıklı bir insandım. Görevimi çok iyi bir şekilde yerine getirebilen, aktif, sosyal hayatıma her türlü devam edebilen biriydim. Fakat 2 sene önce sebebini bulamadığım, açıklayamadıkları bir yorgunlukla karşılaştım. Bu yorgunluğu kas ağrıları takip etti. Zaman içerisinde bu ağrılar dayanılamayacak bir boyuta ulaştı. Beni her gün daha da fazla yatağa bağlamaya başladı. Ben bu süre içinde durumum elverdiği ölçüde bu ağrıların ve yorgunluğun sebebini bulmaya çalıştım. Fakat somut herhangi bir veriye ulaşamadım" dedi.

Her geçen gün ağrı ve yorgunluk hissinin daha da dayanılmaz hale geldiğini ifade eden Aslan, "Şuan tamamen yatağa bağımlıyım. Günümün neredeyse tamamını, mecbur kalmadığım süre dışında yatarak geçiriyorum. Hiçbir şekilde kendi işlerimi, kendi öz bakımımı tek başıma artık yerine getiremiyorum. Başka sorunlarım da ortaya çıkıyor ve hepsi katlanarak artmaya devam ediyor. Bütün bunları neden yaşıyorum bilmiyorum. En kısa zamanda bir açıklama ve çözüm bekliyorum" diye konuştu.

Hastalığının kendisini hayattan soyutladığını dile getiren Aslan, "Bu ağrılar çok soyut ağrılar. Fakat o kadar şiddetli ki beni hayattan tamamen soyutlayacak kadar büyük ve bence tehlikeli. Bir öğretmen olarak kendimi çok verimsiz hissediyorum. Öğrencilerime verimli olamadığımı düşünüyorum. Sesimi duyan yetkililerden, uzmanlardan, bana bir an önce yardım etmesini, öğrencilerime ve eski sosyal hayatıma, aktif hayatıma sağlıklı bir şekilde geri dönmek istiyorum" şeklinde konuştu. 

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 20:55
  1. hastalık
  2. mersin
  • Akif ErsoyAkif Ersoy4 sa önce
    Koah olmuşsun, aynı şeylerin benzerini yaşadım ve bende öğretmenim,
  • Hkn...Hkn...4 sa önce
    Ben bir doktor olarak kolayca tanı koydummuayene etmediğim için tanıyısöylemeyeceğim ama doktorların muayene ederek sonuçta bu hastalığa tanı koyacağını düşünüyorum ...
  • RkRk5 sa önce
    Allah insallahsifaverirdesu kadir gecesindekurtulursun gecmisolsun
  • A Akif ÖzbekA Akif Özbek5 sa önce
    lyme hastalığı veya kronik yorgunluk sendromu olabilir.
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