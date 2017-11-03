Adin Beach Hotel’den teşekkür gecesi

Alanya, İncekum’da alkolsüz her şey dâhil konseptiyle üç yıldır hizmet veren Adin Beach Hotel, sezonu çözüm ortaklarını misafir ettiği programla kapattı. Dünya mutfaklarının en özel çeşitlerinin yer aldığı restoranları, 300 metrelik göz alıcı sahili, mavi bayrak ödüllü denizi, bay, bayan ve ailelere özel plajlarıyla öne çıkan tesisin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uysal, hizmetlerinin beğenilmesinde rol alan acenta yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ederek, ’’ Hizmet sektöründe başarının formülü, kaliteli, özverili ve güler yüzlü hizmet vermektir. ADİN BEACH HOTEL olarak biz de hizmet kalitesi yolunda değişmeyen ve öncü adreslerden birisi olmaya devam edeceğiz, otelimizden memnun ve yüksek tavsiyeler ile ayrılan her misafirimiz bizlerin en büyük ödülüdür” dedi.

Adin Beach Hotel Genel Müdürü Selim Soylu da, otel misafirlerinin yüzlerindeki gülümsemeyi görebilmek için canla başla çalıştıklarını, işlerini büyük bir sevgiyle yapmalarının sonucu olarak da Türkiye’de mutlu ve huzurlu tatil anlayışının standartlarını her geçen sene bir seviye daha ileriye götürdüklerini belirtti. Satış ve Pazarlama Müdürü Alparslan Topçu da yeni sezonda farklı sürprizlerle misafirlerinin tatil beklentilerine cevap vereceklerini kaydetti. Bu arada Adin Beach Hotel’in gerçekleştirdiği “#tatilseninleguzel” yarışmasını kazanan Sümeyye Kaplan’a tebrik plaketinin yanı sıra Adin Beach Hotel’de 2 gün konaklama armağan edildi.