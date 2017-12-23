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Adım adım Kandil'e doğru... Bekleyin hevaller

Terör örgütü PKK'ya karşı üst üste hava operasyonları düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde kara operasyonlarına da başladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:24
Adım adım Kandil'e doğru... Bekleyin hevaller

Türkiye dış güçlerin siyasi ve ekonomik baskılarına karşı mücadele verirken, bir yandan da teröre karşı darbeler vurmaya devam ediyor.

PKK'YI BİTİRECEK HAMLE...

Terörle mücadelede taarruz dönemine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen nokta operasyonlarıyla Amerika ve Avrupa destekli PKK'ya büyük darbeler vurdu.

MEHMETÇİK SINIRI GEÇTİ

Örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan teröristleri de tek tek etkisiz hale getirmeye başlayan Mehmehçik, sınır ötesinde kara operasyonu düzenledi.

ERDOĞAN-İBADİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Haydar el İbadi arasında gerçekleşen görüşmeden sonra hızlanan operasyonlarda, askeri araçların bölgede aktif olarak çalışması için iş makineleri de kullanıldı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bölgenin teröristlerden temizlenmesi için çalışmaların sürdüğü de belirtilmişti: "Irak’ın Kuzeyi (Avaşin-Basyan ve Hakurk) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir."

 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 09:24
  1. Türkiye
  2. TSK
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  • AtknAtkn12 sa önce
    Bunları sağ da yakalasan temizleyeceksin alacagını alıp. İcerisi terörisr kaynıyor. Gebermesinler diye devlet bunları mecburen zıkkımlandirıyor. Getir idami bunları doyuracağın paraya sokak hayvanlarını ya da kimsesizleri bak. Benim adalet anlayişım budue; bin pisliği yaşatacağına bir mazlumu güldür.
  • hh12 sa önce
    Ne düşünüyorsun?bizler normal halk heVal denince pkk terörü denildiğini...Sizde LEB demeden LEBLEBİYİ anlayıveriyorsunuz
  • FSAFSA12 sa önce
    heval yanlış bi tabir.pkk yı kürtlerle özdeşleştirmeyin lütfen .pkk nin manşei israil yapılanması içerisinde de türlü ecnebiler vardır
  • HakikatbinHakikatbin12 sa önce
    Fetönün inine köküne kadar giren kandile girmezmi?
  • ihsanihsan13 sa önce
    AFRİNE NE ZAMAN
  • hadihadi13 sa önce
    VURUN ASLANLAR VURUN BUGÜN NAMUS GÜNÜDÜR ! BAŞKOMUTAN NASIL VURUYORSA SİZDE ÖYLE VURUN GAZANIZ MÜBAREK OLSUN.NASIL ? dünya birden büyükmükafa meselesi !
  • Sehit anne Sehit anne14 sa önce
    Zafer memetcigindir biiznillah kandili baslarina yikin
  • HakikatHakikat14 sa önce
    Iste bu.en iyi taktik saldiridir.yillardir karakollarda keklik gibi bekledik.simdi tahat hareket edemiyorlar tabiki iha larda cok etkili.
  • Mehmet allahin izniyle sanli bayragimizi dikicegiz kandile Mehmet allahin izniyle sanli bayragimizi dikicegiz kandile 14 sa önce
    Ver mehteri ver
  • El KürdoEl Kürdo14 sa önce
    Heval, yoldaş demektir. Bekleyin hevaller, bekleyin yoldaşlar demektir. Pkk bizim yoldaşımız değildir.
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