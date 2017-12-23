Adım adım Kandil'e doğru... Bekleyin hevaller
Terör örgütü PKK'ya karşı üst üste hava operasyonları düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde kara operasyonlarına da başladı.23 Aralık 2017 Cumartesi 09:24
Türkiye dış güçlerin siyasi ve ekonomik baskılarına karşı mücadele verirken, bir yandan da teröre karşı darbeler vurmaya devam ediyor.
PKK'YI BİTİRECEK HAMLE...
Terörle mücadelede taarruz dönemine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen nokta operasyonlarıyla Amerika ve Avrupa destekli PKK'ya büyük darbeler vurdu.
MEHMETÇİK SINIRI GEÇTİ
Örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan teröristleri de tek tek etkisiz hale getirmeye başlayan Mehmehçik, sınır ötesinde kara operasyonu düzenledi.
ERDOĞAN-İBADİ GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Haydar el İbadi arasında gerçekleşen görüşmeden sonra hızlanan operasyonlarda, askeri araçların bölgede aktif olarak çalışması için iş makineleri de kullanıldı.
TSK'DAN AÇIKLAMA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bölgenin teröristlerden temizlenmesi için çalışmaların sürdüğü de belirtilmişti: "Irak’ın Kuzeyi (Avaşin-Basyan ve Hakurk) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir."
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Atkn12 sa önce Bunları sağ da yakalasan temizleyeceksin alacagını alıp. İcerisi terörisr kaynıyor. Gebermesinler diye devlet bunları mecburen zıkkımlandirıyor. Getir idami bunları doyuracağın paraya sokak hayvanlarını ya da kimsesizleri bak. Benim adalet anlayişım budue; bin pisliği yaşatacağına bir mazlumu güldür. h12 sa önce Ne düşünüyorsun?bizler normal halk heVal denince pkk terörü denildiğini...Sizde LEB demeden LEBLEBİYİ anlayıveriyorsunuz FSA12 sa önce heval yanlış bi tabir.pkk yı kürtlerle özdeşleştirmeyin lütfen .pkk nin manşei israil yapılanması içerisinde de türlü ecnebiler vardır Hakikatbin12 sa önce Fetönün inine köküne kadar giren kandile girmezmi? ihsan13 sa önce AFRİNE NE ZAMAN hadi13 sa önce VURUN ASLANLAR VURUN BUGÜN NAMUS GÜNÜDÜR ! BAŞKOMUTAN NASIL VURUYORSA SİZDE ÖYLE VURUN GAZANIZ MÜBAREK OLSUN.NASIL ? dünya birden büyükmükafa meselesi ! Sehit anne14 sa önce Zafer memetcigindir biiznillah kandili baslarina yikin Hakikat14 sa önce Iste bu.en iyi taktik saldiridir.yillardir karakollarda keklik gibi bekledik.simdi tahat hareket edemiyorlar tabiki iha larda cok etkili. Mehmet allahin izniyle sanli bayragimizi dikicegiz kandile 14 sa önce Ver mehteri ver El Kürdo14 sa önce Heval, yoldaş demektir. Bekleyin hevaller, bekleyin yoldaşlar demektir. Pkk bizim yoldaşımız değildir.