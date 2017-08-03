Adım adım Galatasaray'a geliyor! Kadroya alınmadı

West Ham United Menajeri Slaven Bilic, İzlanda'nın Reykjavik kentinde 4 Ağustos'ta Manchester City ile oynanacak hazırlık maçı için kadrosunu açıkladı. Bilic, 19 kişilik kadroya Galatasaray'a transfer olması beklenen Feghouli'yi dahil etmedi. Bilic, Feghouli dışında Andy Carroll ve Michail Antonio'yu da İzlanda'ya götürmedi.

Bilic, bu sezon hazırlık döneminde Feghouli'yi West Ham'ın oynadığı sadece 2 maçta şans vermişti.

GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI, UFAK PÜRÜZLER KALDI

Galatasaray, bir süredir yakından ilgilendiği Feghouli transferini bitirmeye çalışıyor.

Sarı-kırmızılılar, Fegholi ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varırken, kulüpler arasında ufak pürüzlerin ardından bu transferin sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray'ın Sofiane Feghou ile 3.3 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.