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Adiler! Dini içerikli süs eşyalarının arasına esrar gizlemişler

Diyarbakır'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, dini içerikli süs eşyalarının arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

24 Aralık 2017 Pazar 14:31
Adiler! Dini içerikli süs eşyalarının arasına esrar gizlemişler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Diyarbakır'dan İstanbul'a gidecek olan bir yolcu otobüsünde, şüphe üzerine arama yaptı.

Otobüsün bagajında, kırılacak ibareli 2 büyük boy karton kutu içerisinde, üzerlerinde dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri arasına gizlenen 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 14:31
  1. Diyarbakır
  • DiyarbakırlıDiyarbakırlı5 sa önce
    Alçaklığı da bir sınırı var sınır tanımıyorsunuz bir Diyarbakırlı olarak yaptığınızdan utanıyorum
  • senolsenol6 sa önce
    Söz konusu toz olunca, kekolar için sınırlar dar gelir.
  • Zehra TezcanZehra Tezcan6 sa önce
    Hic bir deger yargilari yok! Hic bir seye saygilari yok! Vicdanlari yok! Allah'ta sizleri yok etsin insallah
  • Para gelsin de, şöhret gelsin de..Para gelsin de, şöhret gelsin de..7 sa önce
    Bunlar kendi emelleri uğruna dini tabloları kullanmışlar; feto ise kendi dünya imparatorluğu emelleri için dini kullandı. Her ikisi de münafık; yalnız biri çok daha eşed.
  • NurayNuray8 sa önce
    Allah kahru perişan eylesin sizi! !!
  • fehim fehim8 sa önce
    ALLAH cch yapılan bu saygısızlığı af etmez Elhamdülillah bu dünyada belalarini aldılar bunun ahiretini devar Zalimler için Yaşasın Cehennem
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