Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adilcevaz Belediyesinden her mahalleye park

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi, her mahalleye park yapmak için kolları sıvadı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:43
Adilcevaz Belediyesinden her mahalleye park

Başkan Gürsoy, parkı olmayan mahalle kalmasın düşüncesiyle her mahalleye park ve yeşil alan yapılması için çalışma başlattı. Proje kapsamında yapımına başlanan dinlenme alanı ile çocuk parkı, Cevizli ve Atatürk mahallelerinde yaşayan vatandaşların ortak kullanım alanı olacak.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yapılan çalışmalarda her zaman kadın ve çocukları da düşündüklerini ifade ederek, “İlçemize kadın ve çocukların rahatlıkla ulaşabilecekleri mahalle parkları kazandıracağız. Şu anda Atatürk ve Cevizli mahallelerimizin ortak kullanımına sunulacak park çalışmaları yapılıyor. Bu parkımız da en kısa zamanda hizmete girecek. Her bir mahallemize en az bir park hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak sağlıklı yaşama, spora ve sporcuya her zaman önem gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Ayrıca da parkımızı bitkilerle ve fidanlarla süsleyip vatandaşlarımızın çok memnun kalacağı bir mekân haline getireceğiz” dedi.

Cevizli Mahallesi Muhtarı Rahmi Kapıcı ise, yapılan çalışmaları çok beğendiklerini ifade ederek, Belediye Başkanı Necati Gürsoy’a teşekkür etti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:43
  1. Atatürk
  2. Bitlis
  3. Cevizli
  4. Adilcevaz
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    1. Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    2. HDP'li 2 milletvekili hakkında..
    3. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    4. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    5. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    6. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    7. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    8. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    9. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    10. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    11. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    12. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    13. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    14. 'Seni görevinin başında değil,..
    15. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    16. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    17. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    18. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    19. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    20. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!