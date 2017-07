Adilcevaz Belediyesinden her mahalleye park

Başkan Gürsoy, parkı olmayan mahalle kalmasın düşüncesiyle her mahalleye park ve yeşil alan yapılması için çalışma başlattı. Proje kapsamında yapımına başlanan dinlenme alanı ile çocuk parkı, Cevizli ve Atatürk mahallelerinde yaşayan vatandaşların ortak kullanım alanı olacak.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yapılan çalışmalarda her zaman kadın ve çocukları da düşündüklerini ifade ederek, “İlçemize kadın ve çocukların rahatlıkla ulaşabilecekleri mahalle parkları kazandıracağız. Şu anda Atatürk ve Cevizli mahallelerimizin ortak kullanımına sunulacak park çalışmaları yapılıyor. Bu parkımız da en kısa zamanda hizmete girecek. Her bir mahallemize en az bir park hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak sağlıklı yaşama, spora ve sporcuya her zaman önem gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Ayrıca da parkımızı bitkilerle ve fidanlarla süsleyip vatandaşlarımızın çok memnun kalacağı bir mekân haline getireceğiz” dedi.

Cevizli Mahallesi Muhtarı Rahmi Kapıcı ise, yapılan çalışmaları çok beğendiklerini ifade ederek, Belediye Başkanı Necati Gürsoy’a teşekkür etti.