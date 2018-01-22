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Adil, şeffaf ve aktif yönetim Aksa’yı ikinci kez zirveye taşıdı

Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin düzenlediği 8’inci Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde, geçen yıl olduğu gibibu yıl da zirvenin sahibi oldu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:50
Adil, şeffaf ve aktif yönetim Aksa’yı ikinci kez zirveye taşıdı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği 8’inci Kurumsal Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkeleri” baz alınarak yapılan ve Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 50 şirketi kapsayan çalışmada Aksa Akrilik, üst üste ikinci kez 1’inci olma başarısını gösterdi. Dünyanın en büyük, Türkiye’nin ise tek akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik, bağımsız kurumsal derecelendirme şirketi Saha’nın yaptığı değerlendirmede, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 95,98 den, 96,32’ye çıkararak, bu yıl da birinci oldu.

Ödül, Aksa Akrilik’in adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk alanlarında hayata geçirdiği uygulamaların başarısını bir kez daha tescilledi. Aksa Akrilik, bu ödülle birlikte, “pay ve menfaat sahiplerinin haklarını en akil şekilde gözettiğini, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini en üst düzeyde sürdürdüğünü, yönetim kurulu yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturduğunu, tüm kurumsal yönetim risklerini tespit edip aktif bir şekilde yönetildiğini” ortaya koydu.

İstanbul’da 17 Ocak’ta yapılan ödül töreninde konuşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, Aksa’nın kurumsal yönetim anlayışının bir kez daha ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalova’da 50 yıl önce temelleri atılan Aksa’nın bugün bir dünya devi haline geldiğini belirten Dördüncü, “Aksa Akrilik, 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. İnovatif, katma değeri yüksek ürünlerle Türkiye ekonomisinin gücüne güç katıyor. Bu başarının arkasında evrensel ilkelerden ödün vermeyen sürdürülebilir bir yönetim anlayışı var. Kurumsal ilkelerimiz çerçevesinde üretmeye devam edeceğiz. Başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.-

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:50
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