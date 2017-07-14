Adil Öksüz'ün yakalandığı yer..

16 Temmuz 2016 tarihinde bölgede hayvan otlatan bir çobanın, Akıncı Üssü'nü çevreleyen tellerden birilerinin kaçmaya çalıştığını Fethiye Mahallesi Muhtarı Hacı İbrahim Gürağaç ve Kışla Mahallesi Muhtarı İsmail Çetin’e haber verdi. Çetin ve Gürağaç bunun üzerine jandarmayı arayarak darbecilerin kaçtığını ihbar etti. Kışla Jandarma Karakolu’nda görevli askerler harekete geçerek Adil Öksüz ve yakın noktalarda bulunan 7 üniformalı darbeciyi kaçmaya çalışırken gözaltına aldı. Pist başının Kuzey tarafını çevreleyen tellerden atlayarak kaçmaya çalıştıkları tespit edilen Adil Öksüz ve beraberindekilerin yola ulaşmaya çalıştıkları ve oradan da bir araçla kaçmayı planladıkları öğrenildi. O gün yoğun bir mesai harcayan Akıncı Jandarma Karakolu’nda görevli askerler gelen tüm ihbarları değerlendirerek yaptıkları aramalarda 70’e yakın darbeciyi yakalamayı başardı.