İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri Başbakanlık müşaviri 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi

23 Haziran 2017 Cuma 15:41
Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili flaş gelişme

FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu belirlenen şüpheli Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma sırasında gözaltına alınmasının ardından Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri Başbakanlık müşaviri 28 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulandığı belirtildi.

İddianamede, 4 şüpheli hakkında "silahlı örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı örgüt adına suç işleme, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma", 21 şüpheli hakkında "görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma", 2 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma" ve bir şüpheli hakkında ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezası isteniyor.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 15:41
  1. FETÖ
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müslümanlara saldırmaya başladılar...
    1. Müslümanlara saldırmaya başladılar...
    2. Köpekleri diri diri kaynatacaklar
    3. FETÖ'cülerin yakınlarından çok sayıda..
    4. Rusya'da 'Telegram' tartışması
    5. Beşiktaş'tan Emre Mor operasyonu!
    6. Çipras'tan 'Kıbrıs' tehdidi! Türkiye..
    7. Ahrar'uş Şam Devrim bayrağını benimsedi
    8. Genç kız AVM’de intihar etti
    9. Kolu yürüyen merdivene sıkıştı!
    10. Hama'da El Zaim grubu Tahriruş Şam'a..
    11. Helikopterler için imzalar atıldı
    12. Hepsi esir alındı... Muhalifler..
    13. 6 ay uğraşıp muhteşem bir ağaç ev..
    14. Taliban bayram mesajı yayınladı
    15. Şeftali ağız kokusunu gideriyor!
    16. Öğrenci evlerinden komik manzaralar
    17. Galatasaray transfer bombasını patlattı
    18. S. Arabistan'a gidecek kargodan bakın..
    19. Türkiye için şaşırtan rapor! Nüfus 10..
    20. Dağlıca Taburu'nda Mehmetçik..
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''