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Adil Öksüz'ün kaçtığı ülke belli oldu

15 Temmuz'un ardından her yerde aranan fakat bulanamayan FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün Almanya'da olabileceğine ilişkin resmi yazışmalara ulaşıldı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:23
Adil Öksüz'ün kaçtığı ülke belli oldu

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen firari Adil Öksüz’ün, Almanya’da olabileceğine ilişkin resmi yazışmalar ilk kez ortaya çıktı.

Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 16 Temmuz’da Akıncı üssü yakınlarında jandarma kontrolü sırasında yakalandı. Gözaltına alınan Öksüz, ifadesinde, arsa bakmaya geldiğini söyledi.

Beraberindeki 100 darbe şüphelisinden 99’u tutuklanırken adli kontrol kararıyla tek serbest bırakılan Öksüz’ün, Hava Kuvvetleri imamı olduğu bilinmesine rağmen Ankara emniyetine götürülmeyip Sincan adliyesinde bırakıldığı, dosyasının soruşturma makamlarından gizlendiği, el konulması gereken GPS cihazı ve telefonunun iade edildiği anlaşıldı. Serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Öksüz, 18 Temmuz’da Ankara’dan İstanbul’a uçakla gidip buradan Sakarya’ya geçti ve halen yakalanamadı.

Frankfurt’ta otelde

Öksüz’ün yurtdışına çıkıp çıkmadığı hala bilinmiyor. Ancak Milliyet’in ulaştığı belgelere göre Öksüz’ün Almanya’da olabileceği iddia edildi.

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce, İstihbarat ve Terör Daire Başkanlıkları, MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen 17 Şubat 2017 tarihli bir belgeye göre, 15 Şubat 2017’de Ukrayna’dan Almanya’ya gelen M.M. isimli bir işadamı, Frankfurt Başkonsolosluğu görevlileriyle temasa geçerek, FETÖ iltisaklı olduğunu bildiği bir yakınının eşi ve üç çocuğunu karşılamak için Frankfurt’ta Global Otel’e gittiğini, bu sırada Adil Öksüz’ü elinde bir bond çanta ile otelin içinde camekanlı bir bölmede gördüğünü, gördüğü kişinin Adil Öksüz olduğundan emin olduğunu söyledi.

Aynı belgede geçmiş dönemde Ak Parti Frankfurt Başkonsolosluğu görev bölgesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi’nin sorumlusu Sedat Kıymet’in de 16 Şubat’ta bir vesile ile görüştüğü Konsolos Özkan Durmaz’a benzer bir duyumu paylaştığı belirtildi.

Alman polisine bilgi verildi

5 Nisan 2017 tarihli bir başka belgeye göre ise, 30 Mart 2017’de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nü arayan T.E. isimli bir kişi, Almanya’nın Ausburg şehrinde yaşadığını, Ulm şehrinde FETÖ’nün sorumlularından olduğunu bildiği bir kişinin restoranına otomat makinesi tamiri için gittiği gün konuşmalardan Adil Öksüz’ün Ulm’e geldiğini, otel ayarlanmasından bahsettiğini duyduğunu, bilahare tren istasyonuna gidildiğini, Adil Öksüz’ü bizzat orada gördüğünü söylediğini belirtti. Belgeye göre T.E. isimli kişi, aynı gün Ulm’de bulunan İdlis Otel Bahnhof’ta otele kalabalık grupla gittiklerini, Adil Öksüz’ün adı geçen otelde birkaç hafta kaldığını, ancak bu süre içinde ve daha sonra görmediğini, Öksüz’ün geldiği bilgisini evvelce tanıdığı Alman İnterpol polislerine ilettiğini, Alman polislerine daha detaylı bilgiler verdiğini de kaydetti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:23
  1. almanya
  2. darbe
  3. FETÖ
  4. Adil Öksüz
  • Fatih EMLİKFatih EMLİK32 dk önce
    Kaybettiklerimizi aramayıseven millitiz vesselâm.
  • Hkn...Hkn...41 dk önce
    Biz alman polisine bilgi vermek yerine MİT 'i yakalaması için göndersek 5 milyon Türkün yaşadığı yerde yakalaması zor olmasa gerek.
  • şükrü onukşükrü onuk1 sa önce
    Batıyı biraz olsun tanıyorsam bunun bir yanıltmaca olduğunu, bir büyükelçilikte veya temsilciliklerin kontrolündeki bir yerde saklanıyordur diye düşünüyorum . Çünkü o batının birikimli bir projesi, Onunla çok iş yapacakları bir hain.
  • isuzgenisuzgen1 sa önce
    daha önce yazılmıştı samsundan romanyaya cia nın kaçırdığı doğruymuş demekki
  • Muhammedin ümmetiMuhammedin ümmeti1 sa önce
    Almanya puşt yuvası oldu. Vatanhainlerini besliyor salıyor....
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