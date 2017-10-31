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Adil Öksüz'e darp raporu verilmiş

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan Adil Öksüz'e gözaltı sürecinde darp raporu verildiği ortaya çıktı.

31 Ekim 2017 Salı 12:13
Adil Öksüz'e darp raporu verilmiş

Darbe girişiminin merkezi olduğu belirtilen Akınca Hava Üssü’ndeki olaylara ilişkin davanın ek klasörlerindeAdil Öksüz’le ilgili yeni bir bilgi yer aldı. Dava dosyasındaki rapora göre, vücudunun üst kısmında ekimotik lezyonlar (herhangi bir travma nedeniyle ortaya çıkan, kılcal damarların hasar almasıyla kanın cilt altına sızması) olan Adil Öksüz’e darp raporu verildi.

Anayurt gazetesinin haberine göre, Öksüz hakkında hazırlanan 17 Temmuz 2016 tarihli Genel Adli Muayene Raporu’nda, “Her iki kalçasını tamamen kaplayan, sırtına kadar uzanan, ekimotik lezyonlar… Her iki bacağında çok sayıda ekimotik lezyon var” tanısı konulduktan sonra, “Darp-cebir vardır. Nezarethanede kalmasına sakınca yoktur” yazılmış.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 12:13
  1. Akınca Hava Üssü
  2. Adil Öksüz
  • abdoabdo1 sa önce
    esas bu raporu aldıranı atacaksın içeri.
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