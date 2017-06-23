İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adil Öksüz ile ilgili flaş gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri Başbakanlık müşaviri 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

23 Haziran 2017 Cuma 12:21
Adil Öksüz ile ilgili flaş gelişme!

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ün serbest bırakılması ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı.  Son dakika... Adil Öksüzün serbest bırakılması soruşturmasında flaş gelişme

Hazırlanan iddianamede 28 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüphelilerin 13’ünün asker, 14’ünün emniyet görevlisi, 1’inin ise Başbakanlık Müşaviri olduğu anlaşıldı.

GÖZALTINDAYKEN ÖKSÜZ’Ü ZİYARET ETMİŞTİ

İddianamede, Başbakanlık Müşaviri olarak görev yapan Ali İhsan Sarıkoca’nın Adil Öksüz’ü gözaltındayken ziyaret ettiği belirtildi.

ADİL ÖKSÜZ İLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADIM

Ali İhsan Sarıcakoca ifadesinde Adil Öksüz ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak şunları anlattı:

"Karakola saat 17:30-18:00 sıralarında vardım. Karakol bahçesine geçtiğimde orada karakol binasının önünde darbeciler sıraya dizilmiş vaziyette bulunuyordu. Karakolun bahçesinde Serter KOÇAK ile konuşmaya başladık, konuşmamızda Serter KOÇAK bana darbecilerden birisinin yardımcı doçent olduğunu ve FETÖ'nün imamı olduğunu söyledi. Ben sabaha kadar darbecilerle uğraştım ve darbecilerin şehit ettiği insanlarımız ve onların yakınlarıyla ilgilendiğimden dolayı çok etkilendim, bu etkilenmemden dolayı Serter KOÇAK'ın bana söylemiş olduğu FETÖ'nün imamı olduğunu söylediği yardımcı doçent ile görüşmek istedim ve kendisiyle görüşmeye başladığım bu kişinin daha sonradan Adil ÖKSÜZ olduğunu öğrendik. Adil ÖKSÜZ ile ben görüşmeye başladım.

İLAHİYATÇI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Adil ÖKSÜZ bana kendisinin ilahiyatçı olduğunu söylemesi üzerine ben de hem imam hatip lisesi mezunu hem de hafız olduğum için kendisine "bu kadar sivil vatandaşı İslamiyetteki hangi kritere dayanak öldürdünüz, diye sordum. Adil ÖKSÜZ bana cevaben 'biz bunları tasvip etmiyoruz' dedi. Akabinde bana masum insanların öldürülemeyeceğine ilişkin bir ayet okudu, ben de kendisine cevaben niçin söylediğiniz şeyleri yapmazsınız mealindeki ayeti okudum ve kendisinin Müslüman olmadığına inandığımı kendisine söyledim. Yanılıyorsam ve kendisinin de Müslüman olduğunu kabul ediyorsa kendisinin ailesinin ve tüm Müslümanlar için bildiği her şeyi anlatması gerektiğini kendisine söyledim. Bu sayede belki de ahiretini kurtarabileceğini kendisine söyledim. Başını eğip sessiz kaldı. Bunun üzerinden ben de yanından ayrıldım, kendisiyle başka türlü bir irtibatım olmadı."

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:21
  1. Son dakika
  2. Adil Öksüz
  3. iddianame
  • JurnalJurnal56 dk önce
    HÂLÂ YOK FALANDI DA,YOK FİLAN FEŞMEKANDI DA NE BU YAHU!EŞEĞİN ŞEYİNE SUYU İYİCE KAÇIRDINIZ HAA!BÖYLE DALGA GEÇER GİBİ İFADE VERENLERİN;VERİN ELİNE BİR KARTON KAĞIT YÜRÜSÜNLER!
  • orhanorhan1 sa önce
    Onlarda arkadan salarlar merak etmeyin. Yürüyüşe katılırlar yakinda
  • hamidohamido1 sa önce
    Bu öksüz hainine yardım eden nekadar hain varsa en ağır cezaya çarptırılmalıdır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bonzai krizine giren gençlerin hali yürekleri burktu
  1. Bonzai krizine giren gençlerin hali..
  2. Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu..
  3. LGBT gerilimi yükseliyor: İslami..
  4. Ağladı diye bebeğini öldürdü!
  5. Burger King ve McDonald's bin Selman'a..
  6. Eşini vurup ne olur ölme diyen sanığa..
  7. Cumhurbaşkanının uçağının inişi..
  8. Adana'da korkunç vahşet! Ağlayan..
  9. Halkın yüzde 60'ı ana akım medyaya..
  10. Erdoğan ve Putin'den flaş görüşme
  11. Balyozlu işkence! Vura vura..
  12. Bayram namazı saatleri! Bayram Namazı..
  13. Etek giydirip sokakta dolaştırdılar
  14. "Fransa'yı nazilerin elinden biz..
  15. Silahlar susar susmaz… Dünya bu..
  16. Fabri'ye talip çıktı
  17. İtalyan ekibi Sneijder'e talip oldu
  18. Aykut Kocaman neşteri vurdu! 9 oyuncu..
  19. Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia:..
  20. Sağlıklı bayram için 10 altın öneri
Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''