Hain Adil Öksüz hakkında yeni iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün de aralarında yer aldığı 9 kişi hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İddianame, Öksüz dışındaki 8 şüphelinin zaten sanığı olduğu, darbe girişiminden önce açılan "FETÖ/PDY çatı davası" ile birleştirilmesi için Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Yurt dışında bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenenlere yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz, FETÖ'nün yöneticisi konumundaki Ahmet Kurucan, Harun Tokak, İsmet Aksoy, Murat Karabulut, Mustafa Özcan, Sait Aksoy, Süleyman Tiftik ve Şerif Ali Tekalan ile darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu ortaya çıkan, serbest bırakılmasının ardından ortadan kaybolan, yurt içi ve dışında halen aranan Adil Öksüz hakkında yeni iddianame düzenledi.

Zanlıların kimlik bilgileri dışında yalnızca 2 paragraf olan iddianame, Öksüz dışındaki 8 kişinin zaten sanıkları arasında bulunduğu, darbe girişiminden önce açılan "FETÖ/PDY çatı davası" ile birleştirilmesi için Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, "şüphelilerin, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği alçak darbe teşebbüsüyle gerçek yüzünü gösteren FETÖ/PDY'nin üyesi ve yöneticileri arasında yer aldıkları" belirtildi.

"Şüphelilerin, örgüt mensuplarınca kullanılan ve normal yollardan yüklenip kullanılması mümkün olmayan kapalı devre haberleşme programı ByLock'u aktif şekilde kullandıkları" bilgisinin yer aldığı iddianamede, zanlılar hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 2016/238 esas sayılı FETÖ/PDY çatı davası dava dosyası bulunduğuna işaret edildi. Ayrıca iddianamenin kabul edilerek, davaların birleştirilmesi talebinde bulunuldu.

"FETÖ/PDY ÇATI DAVASI"

"FETÖ/PDY çatı davası"nın iddianamesi, darbe girişiminden bir gün önce mahkemeye gönderilmişti. Davada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında yer aldığı 73 kişi sanık olarak yer alıyor.

Davada eski milletvekili İlhan İşbilen ile Dilaver Azim, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, Kazim Avcı, Alaeddin Kaya ve Hidayet Karaca tutuklu bulunuyor. Diğer sanıklar ise firari durumda.