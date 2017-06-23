Murat Kelkitlioğlu'ndan Adil Öksüz iddiası
Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, aylarıdır firari olan vatan haini Adil Öksüz ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.23 Haziran 2017 Cuma 14:34
YENİAKİT.COM.TR - Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi gözaltına alındıktan sonra esrarengiz bir kararla salıverilen ve aylardır firari olan FETÖ’cü Adil Öksüz ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kelkitlioğlu, örgütün mahrem imamı Öksüz’ün içeriden destek olmadan kaçamayacağını ifade ederek, “Baştan beri söylüyorum, Adil Öksüz içerden destek almadan kaçamaz! Bakın iddianameden kim çıktı?! Başbakanlık Müşaviri!” dedi.