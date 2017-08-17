'Adil Öksüz ABD'liler tarafından Almanya'ya götürüldü, NATO üssünde yetkililere teslim edildi'

Bir gazetenin gündeme getirdiği iddiaya göre 16 Temmuz 2016 sabahı Akıncı Üssü çevresinde yakalandıktan sonra salıverilen ve 18 Temmuz'da uçakla Ankara'dan İstanbul'a giden Öksüz, buradan da Sakarya'ya geçmiş, sonra kayıplara karışmıştı. Öksüz'ün, darbe girişiminden 6 gün sonra, 21 Temmuz 2016'da ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan arandığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'deki ABD ajanları eliyle güvenli bir yerde saklandığı ileri sürülen Öksüz'ün, yolculuk için şartlar hazır olduğunda yine ABD'liler tarafından askeri kargo uçağıyla Almanya'ya götürüldüğü sanılıyor. Türkiye'de bir NATO üssünden kalkan uçağın, Hannover'e 30 kilometre uzaklıktaki Wunstorf kasabasında bulunan üsse indiği ve ilgililere burada teslim edildiği belirtiliyor. Wunstorf'ta NATO'nun askeri kargo üssü bulunuyor. Türkiye'deki NATO üslerinin dışında İncirlik Üssü'nden kalkan kargo uçaklarının da sık sık Wunstorf Üssü'ne indiği biliniyor.

'KARADENİZ LOKANTASINDA YEMEK YEDİ'

Gurbetçiler, Öksüz'ü bir ay önce, 17-18 Temmuz tarihlerinde saat 20.00-21.00 civarında Hannover Steintor merkezindeki Karadeniz Lokantası'nda gördüklerini söyledi.

Görenler, Öksüz'ün üzerinde bol siyah bir kıyafet olduğunu, şapka taktığını ve elinde çanta bulunduğunu ifade ediyor. Almanya'da Baden-Württemberg eyaleti tarafından kendisine ‘geçici oturum belgesi' verilen Öksüz'ün, belgeyi aldıktan sonra Hannover'e gittiği sanılıyor. Görenlerin 'Oldukça zayıflamış' diye bahsettiği Öksüz'ün, tanınmamak için kilo verdiği tahmin ediliyor. Almanya'daki Türk vatandaşların bazıları da Öksüz'ü, Karadeniz Lokantası'nın yanısıra FETÖ'cülere ait Tomurcuk Derneği önünde de gördüklerini söyledi. Tanıkların 'Kesinlikle o haindi' dediği Öksüz'ün Almanya'ya gidiş serüvenine ilişkin iddialar ise hayli dikkat çekici.