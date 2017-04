Adil Gür'den yüzde 60.8 savunması

Araştırma kuruluşu AG'nin sahibi Adil Gür, %60.8 Evet çıkacağı yönündeki tahmininin tutmamasına ilişkin "Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir" dedi.



RS FM'de Yavuz Oğhan'ın Bidebunudinle programına konuk olan A&G Araştırma'nın Genel Müdürü Adil Gür, anayasa değişikliği referandum sonucunu değerlendirdi.

Referandumda yüzde 60.8 oranında 'Evet' çıkacağını ifade eden Gür, tahmininin tutmaması üzerine şunları söyledi: "Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir. Her seçimde de böyle yaparız. Seçmen aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki."



'BU KEZ CHP'LİLER KIZIYOR'



2010 referandumunda da yanıldığını belirten Gür, şöyle devam etti: "Bu kez de CHP'liler kızıyor. Ancak benim AK Parti döneminde çok iş aldığımı söyleyenler bunu ispat etmek durumunda."