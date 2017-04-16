Adil Gür'den sonuçlara ilk yorum!

1 Kasım seçimlerinin tek bilen ismi anketçi Adil Gür "İlk sonuçlar araştırma ve tahminlerimizi doğruluyor" dedi.

Adil Gür'den sonuçlara ilk yorum!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:51

canlı yayınında referandumdan çıkan ilk sonuçları yorumlayan A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, şunları söyledi:

"İLK SONUÇLAR, TAHMİNLERİMİZİ DOĞRULUYOR"

"Elbette hepsini bilmemiz mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim, projeksiyon yaparak görme şansına sahibiz. Türkiye'de sayılan ciddi sonuçlar gelmeye başladı. Baktığımızda toplam sandıkların yüzde 7-8'i sayıldı. Şunu söylemek yanlış olmaz. Bir süredir kamuoyunda reflleksi nasıl olacak diye düşünülen kitlenin sonuçları o paralelde devam ediyor. İlk sonuçlar araştırma ve tahminlerimizi doğruluyor"

 
Etiketleradil gürReferandumAnayasa referandumu
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Hkn...

Adil Gür dürüstçe anketini açıkladı ama işte bir sürü iftiraya maruz kaldı ,dedikleri gibi."Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ..."

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