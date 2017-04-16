Adil Gür'den gündeme oturan anketiyle ilgili açıklama!

Adil Gür, çok konuşulan anketiyle ilgili açıklama yaptı. 'Hayır'cıların hakaretine uğrayan Gür, "Nezaket sınırlarını aşan iftira ve tehditler için şu söylenebilir; teessüf bile etmiyorum, tebessüm ediyorum!" dedi. Adil Gür'ün şirketi A&G'nin açıkladığı anket sonuçları çok konuşuldu. 1 Kasım seçim sonuçlarını doğru tahmin eden Adil Gür, 'evet' oranının yüzde 60.8, 'Hayır' oranının yüzde 39.2 olduğunu açıklamıştı.



İşte bu sonuçlar sonrası Adil Gür gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.



"Hayır" cephesinin eleştiri oklarının hedefindeki ünlü araştırmacı, eleştirilere Milliyet gazetesinde "Hay Allah yine çenemi tutamadım!" başlıklı köşesinde cevap verdi.

İŞTE ADİL GÜR'ÜN BEKLENEN ANKETİ

Ünlük anketçi, yayınladıkları araştırmadan sonra her seçim döneminde olduğu gibi tebrikler, tehditler, iftiraların havada uçuşmaya başladığını yazdı.

Buldukları sonucu kamuoyu ile paylaştıklarını yaptıkları işi hobi olarak yapmadıklarını ve başka gelir kaynaklarının olmadığına dikkat çeken Adil Gür, başarılı olup olmadıklarını bu akşam saatlerinde öğreneceklerini belirtti.



BUGÜNE KADAR NE BULDUYSAK YAYINLADIK



Araştırmanın tahmin sanatı değil rakamlara ve verilere dayanan bilimsel bir çalışma olduğunu hatırlatan Gür, yazısını öyle tamamladı:



Bulduğumuz rakamlardan farklı bir şeyi telaffuz etmek hem yaptığımız işe, hem bu işte emeği olan yüzlerce insana saygısızlık olurdu. Bugüne kadar ne bulduysak yayınladık; 2009'da herkes Ak Parti %45 -%50 alacak derken,%39 dedik.1 Kasım'da AK Parti tek başına iktidar olamaz denilirken, rahat bir iktidar çıkacağını söyledik. Bu bir tahmin miydi? Elbetteki hayır! Bulduğumuz veriler bu yöndeydi. Yani bir araştırmacının, sınav döneminde bulduğu sonucun kime yaradığı, kime yaramadığı kaygısı olmadan verilerine güvenerek yayınlaması gerekirdi. Biz de onu yaptık! Hani bir söz vardır; "Kasap et derdinde, koyun can derdinde!



Dünden buyana yapılan açıklamalara, eleştirilere baktığımda, şunu söylemeden geçemeyeceğim; elbetteki eleştiriler olacaktır. Bunu doğal ve saygıyla karşılarım. Ancak,nezaket sınırlarını aşan iftira ve tehditler için şu söylenebilir; teessüf bile etmiyorum, tebessüm ediyorum! Bunca kara propagandaya verilecek en iyi cevap başarı olacaktır. Ha! kimse korktuğumuzu, çekindiğimizi de zannetmesin; değneğimizi gömdük ama yerini de unutmadık! Bu da böyle biline.



Bugün, tüm vatandaşlar sandık başında! Sonuç ne olursa olsun, yarın hep beraber bu ülkede kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar defalarca söyledim; Suriyelilerin gidecek bir Türkiye'si vardı. Ama bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Onun için lütfen dikkat! Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize en küçük oranda zarar verecek açıklamalardan kaçınmalıyız. Çünkü başka Türkiye yok...