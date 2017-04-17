Adil Gür’den açıklama: Orantısal olarak hataya…

Referandumda yüzde 60 oranında 'Evet' çıkacağını ifade eden Gür, tahmininin tutmaması üzerine şunları söyledi: "Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir. Her seçimde de böyle yaparız. Seçmen aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki."

'BU KEZ CHP'LİLER KIZIYOR'

2010 referandumunda da yanıldığını ancak o zaman da AK Partililerin kendisine kızdığını ifade eden Gür, şöyle devam etti: "Bu kez de CHP'liler kızıyor. Ancak benim AK Parti döneminde çok iş aldığımı söyleyenler bunu ispat etmek durumunda."

İtibar kaybettiğini kabul eden Gür, sonraki seçimlerde bunu telafi etmeye çalışacaklarını belirtti.