% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Adil Gür’den açıklama: Orantısal olarak hataya…

A&G Araştırma'nın Genel Müdürü Adil Gür,anayasa değişikliği referandum sonucunu değerlendirdi.

Adil Gür’den açıklama: Orantısal olarak hataya…
Eklenme: 17 Nisan 2017, 18:44

Referandumda yüzde 60 oranında 'Evet' çıkacağını ifade eden Gür, tahmininin tutmaması üzerine şunları söyledi: "Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir. Her seçimde de böyle yaparız. Seçmen aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki."

'BU KEZ CHP'LİLER KIZIYOR'

2010 referandumunda da yanıldığını ancak o zaman da AK Partililerin kendisine kızdığını ifade eden Gür, şöyle devam etti: "Bu kez de CHP'liler kızıyor. Ancak benim AK Parti döneminde çok iş aldığımı söyleyenler bunu ispat etmek durumunda."

İtibar kaybettiğini kabul eden Gür, sonraki seçimlerde bunu telafi etmeye çalışacaklarını belirtti.

 

 
Etiketleradil gürilk açıklamareferandumanketag
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ahmed

önce evet in çok olduğu bölgelerden başlayıp propaganda yaptılar işte, kör müsünüz

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sami

Arkadas gevur televizyonlarinda durum basa bas diya bas bagirirken bizler 60

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Ringo

Özalın hemşerisinin anketi fos çıktı.

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Adilgürdoğru

Çok doğru söylüyorsun hacı kardeşim yemin bile edebilirim adil gür doğrusunu bildi sadece bazıları kaypak yanar döner ikiyüzlüsatılık menfaatci parel mağduru cemaat ehli insanların (hata olabilir) menfaatci akrabaları eşi dostu

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Mehmet

Hocam önce kırsaldan ve küçük şehirlerden veriler geliyor. Sonra İzmir, istanbul ve ankara sonuçları geliyor. Şimdi İzmir'in %67 hayırını Konya + Kayseri + Niğde anca absorblar. Nüfus önemli yani...

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alper

Demek mhp liler ankette evetdemiisler ama sandikta hayir kullanmislar ki bu anketbu kadar sapmis. Ha durmadan kendilerince, dahaonemsiz seylerle bahane uretsinler sonucta net ve kesin olan pkk ile ayni tercihte birlestiler.Nokta

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Mesut

1 kere birsey bildin diye simarmanin sonucu hayal kirikligi ve itibar zaafiyetidir. Allahtan baskasi gelecegi bilemez

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eyupakdogan

Beklentimi yükseltip, sonuçta, sevincime limon suyu damlatmış oldun; gelecek sefere, veri temini için masraftan kaçınma.

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HaRuN

Bende 58 - 60 bekliyordum oylar neden evetten yana surekli düştü. Demekki sizde yeterli oraştırma yapmadan sadece tahmin yürüttünüz ve yanıldınız Adil bey.

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bendeniz

Ne sallıyon sen % 9 kararsız bulmuştun hepsi mi hayır verdi. A.A ile öyle sözleşmiştik desene.

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hamido

Akpartidemuazzam bir parti içi temizlik gerekiyor . bu gidişle Anap gibi olacak

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AHMET

HÜDA PARbaştan beri tavrını net koydu. ve bu doğrultuda çalışma yürütü.büyük bir özveriyle EVETİdestekledi.HÜDA PARciddi bir katılım gösterdi.HÜDA PAR ın seçim sonuç tahmini P ninaz üstündeydi. Bu şuurla büttün üye ve gönüldaşlarını sandık başına çağırdı.Doğu ve güney doğudaki EVET oylarının artışlarının büyük neticelerinde biri de budur.

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Millet

Millet ilk önce cebini düşünüyorKöprüler yollar yapılıyor çok pahalı geçişlerKira vergisi alınıyor çileyi kiracı çekiyorAkaryakıta zam 10. 15 indirim 3.5 böyle oluncaOyların düşmesi normal

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Vatan Kaya

Aşağıdaki yorumlarda "Milli görünenlerin ihaneti" diyerek toplumu ayrımcılığa sürükleyecek milleti bölecek ifadeler kullanan provaktörlerin olması da ayrı bir ironi. Milleti bölme toplumu ayrıştırma çabasına giren vatan haini sen misin Milli? Hadi ordan!!! Adil Gür e gelince seçimin en çok yanılan firması, bunun bahanesi olmaz. Adil Gür işini adilce yapmamış besbelli.

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Faik

Sen baştacı sın adil bey kardeşim son anda kıvıran batı illeri olmasa sen doğruydun biz anadolu kaplanları ege kıyılarına tusunami dalgası gibi vurmasaydık fetö itleri az daha beceriyordu ama artık kuyruklarını parçalarına çektiler.

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Faik

Sen daha işkembe yazamıyorsun adil gür e laf söylüyorsun

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Murat kara

Bi sus hala konusuyormusun %61 evet dedin 51 cikti kim inanir artik senin anketlerine

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yavuz selim

en isabetli Anketleri Hayiri 52-48% arasinda gösterenler yapmistir. 55% Evet üstü anketlerde kimse Kürt secmeninin tavrini ve MHP lilerin tavrini hesap edememis, edemezdi de ve bu anket oranlarini bence kendi hislerine göre verdiler..

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Vatan

Bu anketleri kime soruyolar

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Akıllı Akıl

Mhp ayrı bir partidir oy vermemeleri gayet doğal lâkin fesat yuvası haline gelen seçimlerde bile çalışmayan koltuklarından kıpırdamayan il bşk.ları MV. Bakanlar ve Danışmanlar ne iş yaptılarki güzelim AK PARTİyi rahmetli özalın anap ına çevirdilerGerçek olan oy kaybeden AK PARTİDİR

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Hakan öztürk

Ne sacmalıyn. Memur olup kapagı devlete atmışsın. Memurun ne akraba sorunu çözülecbilemeh ne güzel bide akrabalarını devlete al tabi al. Torpilide bu kadar acık sacık isteyecek kadarda acayipleştikmi toplum olarak bilemedim şimdi...

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Hakan öztürk

Yıllardır secimleri takip ederim. Hiç böyle olmadı. Aynen öyle adam zaten %57 58 olur dediğinde oyların %30 u sayılmış ve evetler %60 daydı sonra sapır sapır asagı düştü. Dediğin gbi normalde 1-2 hadi 3 puan olsun oynardı. Bu işte bi bit yeniği var bncede.

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L.Ş. O

Sandıkları %25 .3 açılmışken evet %63.20 idi bundan sonra ne olduda her yuzdelik aciklanirken evette 2 puan 3 puan gerileye gerileye evet oyları 51 .4de kadar geriledi arkadaş evetler bir sefer yukarı cikmazmidelirme mek elde değil valla nasıl oluyor bilmiyorum her seçimde aynı oluyorhersecim takip ediyom hep aynı hep aynı YSK herhalde önce evetlerisürüp sevindiriyor hemen pesindende hayırlarıbaşka ihtimal varsa bilen söylesin

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mustafa yaman

Bende senle ayni kanaattayim evet oylariyla oynanmis olabilir.

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Kocasolak

Son gunlerde federssyon tartismasi degistirdi. O danidmanlar daha kovulmadi mi?

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Yasin

Adam bilemezdiki mhp alt tabani oy vermeyecekMhp secmeni ak partiye degil kendi genel baskanina ihanet etmistir ve parcalanmalar bu ay icinde baslar balikesir adana ve mhpnin agirligi oldugu bircok ilde hayir cikti

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Adalet

Gurlemis esmis yagmis amma kedi fare dogurmus adil dagitamamis isini sallamis

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ferhat gül

Ne oldu bundan önce ben bildim ben bildim diyerek dolaştın cok iyi akademik bu işinde cok cavahir mahir üstat öğrencilerle calıştıydın cok bilmiş akademik hipotezlerin vardı.anket atıp tutma sanatıdır tutarsa ballı tutmassa felan filan fişmekan. Şurası bir gercek istatistik dersimizde ortalama üc veri ile tüme varma sacmalığını eğitim diye yutturuyorlar. Arkadaş istatistik zar temelli kumar ihtisasının adıdır.vatandaş zar degildir.duygu düşünce basiret algı makaslaması tutmaz sadece denk gelirsedenk gelmiştir okadar.

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Doğrucu davut!

Yalanın ete ve kemiğe bürünmüş hali...AK Parti bunlara itibar ederse daha çok çeker...

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Uh-1

Mhp ve Saadet tabanı hayal kırıklığı yaptı.

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