Adil Gür: Artık 'Hayır' çıkmaz

1 Kasım seçimlerinin tek bilen ismi anketçi Adil Gür, a haber'de canlı yayın konuğu oldu. Gür, yüzde 40,2 sandık açılma oranının ardından "Artık 'Hayır' çıkmaz" dedi. Ayrıca Gür, "Yüzde 58 'Evet' çıkar" dedi.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 18:08
1 Kasım seçimlerinin tek bilen ismi anketçi Adil Gür, a haber'de canlı yayın konuğu oldu. Gür, yüzde 40,2 sandık açılma oranının ardından "Artık 'Hayır' çıkmaz" dedi. Ayrıca Gür, "Yüzde 58 'Evet' çıkar" dedi.
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