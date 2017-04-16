Adil Gür: Artık 'Hayır' çıkmaz

1 Kasım seçimlerinin tek bilen ismi anketçi Adil Gür, yüzde 40,2 sandık açılma oranının ardından "Artık 'Hayır' çıkmaz" dedi.

Adil Gür: Artık 'Hayır' çıkmaz
Eklenme: 16 Nisan 2017, 18:08

1 Kasım seçimlerinin tek bilen ismi anketçi Adil Gür, a haber'de canlı yayın konuğu oldu. Gür, yüzde 40,2 sandık açılma oranının ardından "Artık 'Hayır' çıkmaz" dedi. Ayrıca Gür, "Yüzde 58 'Evet' çıkar" dedi.

 
Etiketleradil gürreferandum
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Batuhan

Para ile anket yapan adam hayirlar %48 lerde

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yağmur

iyi gürlemiş

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Zafer

Hayal kırıklığı, içimizde ne kadar hain Fetö cü Avrupalı pkk lı varmış ne kadar satılmış insan varmış hayret bu millet herşeye müstehak mîş.

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