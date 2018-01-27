Adı Türk ama sicili bozuk

Tek amacı terörü bertaraf etmek olan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili skandal açıklamalarda bulunan ve “Savaş bir sağlık sorunudur” paylaşımını yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), daha önce de birçok defa ülkemiz aleyhine faaliyetlerde bulunmuştu. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK’lılarca öldürülen Doktor Abdullah Biroğul ile ilgili üstün körü bir açıklama yapmakla yetinen TTB, Moskova’da düzenlenen Dünya Tabipleri Birliği toplantısında güvenlik kuvvetlerimizi suçlayan bir rapor sunmuştu. Bünyelerinde çıkardıkları sözde mesleki içerikli dergide aleni şekilde PKK propagandası yapan birlik, eli kanlı örgütün siyasi sözcüsü HDP’nin eylemlerine katılmak için çağrıda bulunmuştu.



PKK, FETÖ VE GEZİ



PKK’nın siyasi kanadı HDP ile yakın ilişki içerisinde olan TTB yönetimi, sürekli olarak mitinglere katılım çağrısı yaptı. HDP’nin arka bahçesi gibi hareket eden TTB, söz konusu partinin eylemlerinde en önde yer aldı. Milli iradeye karşı ilk darbe girişimi olan Gezi provokasyonunda da çapulcu vandallara her türlü desteği TTB verdi. FETÖ’ün MİT tır’ları ihanetinden tutuklu Enis Berberoğlu için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan sözde adalet yürüyüşünde de TTB en önde yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ’nün ekmeğine yağ süren sözde yürüyüş için destek çağrılarında bulundu.



Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Şanlıurfa Tabip Odası ve Milliyetçi Hekimler Derneği yaptıkları açıklamalarda TTB’yi sert bir dille eleştirmiş, milletin bekası için icra edilen Afrin harekatına destek vermişlerdi.

SAĞLIK-SEN’DEN TTB’YE SUÇ DUYURUSU

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ile birlikte Ankara Adliyesi’ne giderek Zeytin Dalı Operasyonu için ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur!’ diyen Türkiye Tabipleri Birliği hakkında suç duyurusunda bulundu.